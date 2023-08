Nie mieli parcia na awans, a wzmacniają drużynę. To zmieni układ sił?

Parnicki i Świercz przychodzą do Kolejarza na zasadzie wypożyczenia . Ściągnięcie obu żużlowców było możliwe ponieważ Cellfast Wilki Krosno oraz Fogo Unia Leszno zakończyły już sezon, a właśnie te kluby roszą sobie prawa do wymienionych zawodników.

Świercz w tym roku stanowił żelazną rezerwę dla podstawowych juniorów spadkowicza z PGE Ekstraligi - Krzysztofa Sadurskiego i Denisa Zielińskiego. Kontuzje w Wilkach sprawiły jednak, że w końcówce dostał kilka okazji do zaprezentowania swoich umiejętności .

Parnicki wszedł do PGE Ekstraligi z drzwiami i futryną. Ukrainiec w trybie awaryjnym zastąpił już w trzeciej kolejce w meczu przeciwko For Nature Solutions Apatorowi Toruń - połamanego Chrisa Holdera i był bohaterem spotkania. Całe żużlowe środowisko wprost oniemiało z zachwytu i jeszcze długo zbierało szczękę z podłogi po jego ułańskich szarżach na Lamberta i Przedpełskiego . Potem jednak sam uległ urazowi i wypadł z na parę tygodni.

Ruchy kadrowe w Kolejarzu, to odpowiedź na niedawne roszady w Grupie Azoty Unii Tarnów i Texom Stali Rzeszów . Drużyna z Małopolski od początku rozgrywek wymieniła prawie pół składu i piorunującym finiszem zaklepała sobie półfinał, a teraz jest uznawana za czarnego konia walki o awans do 1. LŻ.

W gruncie rzeczy zagrywka działaczy Kolejarza ze Świerczem i Parnickim jest sprytna, a przede wszystkim przemyślana. Regulamin 2. LŻ jest tak skonstruowany, że ściągnięci last minute młodzi zawodnicy mogą załatać dziury w każdej formacji, przez co Kolejarz stanie się zespołem bardziej kompletnym i równym. Ekipa Marcina Sekuli jak kania dżdżu potrzebowała zwłaszcza kogoś pod numer dla krajowego juniora, bo to była największa pięta achillesowa opolan.