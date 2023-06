Nie mają wyjścia. "Kaskader" znów na torze

Od razu na wstępie należy zaznaczyć, że groźne sytuacje z udziałem Trofimowa biorą się przede wszystkim z jego niepohamowanej chęci osiągnięcia dobrego wyniku . Jest przeładowany ambicją, która niestety zbyt często bierze u niego górę nad zdrowym rozsądkiem. Dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji na torze, Trofimow często upada. Zdarza mu się też powodować upadki innych, tak jak w kwietniu podczas meczu w Rybniku.

Na wejściu w drugi łuk Trofimow chciał zrobić manewr w stylu Bartosza Zmarzlika, puścił nieco motocykl do przodu. Naśladowanie mistrza jest godne pochwały, ale są tu dwa problemy. Po pierwsze Zmarzlik ma nieco wyższe umiejętności. Po drugie, to zdecydowanie nie był moment na takie ruchy. Miał obok siebie dwóch zawodników. Spowodował potworny upadek, jeden z gorszych w ostatnich latach. Motocykl wyleciał daleko za bandę. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało, ale mogło dojść do tragedii.