Nie mają wątpliwości. To będzie jego noc

Sławomir Kryjom, Landshut Devils

2. miejsce: Fredrik Lindgren. Ostatni czas pokazuje, że Szwed jest w dobrej formie, a powszechnie wiadomo, że dobrze czuje się na jednodniowych torach. W Cardiff będzie chciał to udowodnić, a że walczy o medale, to nie może sobie pozwolić na żadną stratę punktów.

3. miejsce: Jason Doyle. Jedna z gwiazd ligi brytyjskiej. Będzie wspierany przez sporą grupę fanów na trybunach, bo każdorazowo GP w Cardiff jest niczym domowe dla Australijczyków. Doyle liczy się w walce o medale, a fakt, że dawno nie ścigał się w poważnych zawodach ze względu na to, że Wilki Krosno szybko odpadły z PGE Ekstraligi może zadziałać na jego korzyść. Będzie wypoczęty.

4. miejsce. Daniel Bewley. Daniel Bewley w ostatnim czasie świetnie sprawuje się w PGE Ekstralidze, a klasę pokazał także w Drużynowym Pucharze Świata. Podkreślenia wymaga fakt, że Brytyjczyk pojedzie przed własną publicznością i to go powinno ponieść. Pamiętamy, że tak było niegdyś z Chrisem Harrisem. Niósł go tłum.