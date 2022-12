Nie mają chwili wytchnienia. Roboty więcej niż w sezonie

Malediwy, Stany Zjednoczone oraz słoneczna Australia. To popularne kierunki wybierane przez żużlowców, do których udają się oni po schowaniu motocykli do garażu na dobre kilka miesięcy. O tego typu destynacjach mogą pomarzyć jednak pracownicy klubowi. Przełom listopada i grudnia to dla nich zdecydowanie najtrudniejszy czas w roku. W oknie transferowym trzeba chociażby możliwie jak najciekawiej przedstawić nowego zawodnika. Z kolei niemal natychmiast po jego zakończeniu rozpoczyna się sprzedaż karnetów, bo są one najlepszym prezentem pod choinkę dla głodnych ścigania kibiców.