Nie ma wątpliwości. Wskazał najlepszego w historii

W listopadzie 2022 cała Polska żyła transferem Bartosza Zmarzlika do Motoru Lublin . Wychowanek Stali Gorzów długo zastanawiał się nad swoją przyszłością, ale ostatecznie jeszcze w trakcie trwania sezonu zakomunikował kibicom, że jego czas w macierzystym klubie minął i z chęcią spróbuje nowych wyzwań. Wschód kraju wręcz oszalał wtedy z radości, nie mogąc się doczekać pierwszej wizyty mistrza świata w ich mieście w nowych barwach. Na prezentację zawodnika przybyło wówczas tak mnóstwo kibiców, że z pewnością nie wszyscy otrzymali nawet pamiątkowe zdjęcie z autografem, nie mówiąc o wspólnej fotce .

Bardzo zadowolony z pozyskania nowego podopiecznego jest również Jacek Ziółkowski. Człowiek, który w swoim życiu na obiekcie przy Alejach Zygmuntowskich widział między innymi popisy Hansa Nielsena czy paru innych wybitnych żużlowców nie ma wątpliwości, że do Motoru przychodzi ktoś naprawdę wielki. - Dla mnie jest to najlepszy żużlowiec w historii. Nie chodzi o liczbę tytułów mistrza świata, bo pod tym względem są od niego lepsi, ale o to, jak jeździ. O niego jestem spokojny - mówi wprost w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim.