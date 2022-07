Nie ma szans na powrót Rosjan? Wymowne słowa

Rosjanie walczą o powrót do polskiej ligi

Coraz ciekawej robi się wokół sytuacji rosyjskich zawodników, którzy chcieliby dostać zielone światło na powrót do polskiej ligi. Najmocniej walczy o to mistrz świata Artiom Łaguta, który gotów jest iść na drogę sądową z Polskim Związkiem Motorowym, który pozostaje w tym temacie nieugięty. Ostatnio nadzieję w serca zawodników ze wschodu mógł wlać minister sportu Kamil Bortniczuk. Stwierdził on, że PZM postąpił niezgodnie z prawem. Okazuje się, że związkowi działacze wcale nie zamierzają się uginać i zmieniać swojego stanowiska.