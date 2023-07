Nie ma mocnych na Zmarzlika! Janowski z dużym szczęściem

Pechowe zawody dla Pawlickiego, dwa wykluczenia Gały

Żadnego wyścigu w Pile nie ukończył Piotr Pawlicki (trzeci po pierwszej rundzie). Żużlowiec Betard Sparty w swoim pierwszym biegu upadł, a następnie wycofał się z zawodów. Najprawdopodobniej ma problem z prawą nogą . Sędzia zawodów uznał, że to Adrian Gała (również z powodu kontuzji nie wystąpił w Rzeszowie) zawinił - i za spowodowanie upadku Pawlickiego - otrzymał on pierwsze wykluczenie. Nie trzeba było długo czekać na drugą literkę "w" zawodnika InvestHousePlus PSŻ-u, który w swoim drugim starcie sam zapoznał się z nawierzchnią toru. Nieszczęście Pawlickiego zamieniło się w szczęście bydgoskiej perełki Wiktora Przyjemskiego, który - jako pierwszy rezerwowy - przejechał całe zawody. Zbierał dwójki oraz jedynki, dzięki czemu do końca rundy zasadniczej walczył o szóstkę (ostatecznie był ósmy) - miejsca 3-6 gwarantowały wyścig barażowy. Najciekawszy był wyścig piętnastym, w którym Maciej Janowski na ostatnim wirażu przedostał się przed Dominika Kuberę .

Dudek utrzymuje wysoką formę. Ma szansę na DPŚ

W czołówce nie było żadnej niespodzianki. Bezpośrednio do finału awansowali Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek, którzy uzbierali po 13 punktów. W barażu bój o przepustkę do walki w decydującym starciu stoczyli: Maciej Janowski (12), Dominik Kubera (11), Janusz Kołodziej (11) i Jarosław Hampel (9). Olbrzymi niedosyt mógł czuć startujący z dziką kartą Przemysław Pawlicki. Zawody w Pile miały pokazać, że starszy z braci - mimo jazdy w I lidze - nadaje się do kadry na DPŚ w Wrocławiu.



Co prawda rundę zasadniczą zakończył na siódmym miejscu, ale 9 punktów zdobył tylko w czterech wyścigach (raz został wykluczony za dwa ostrzeżenia). Z występu w Pile mógł być zadowolony, jednak mógł też osiągnąć więcej, gdyby zachował więcej zimnej krwi na starcie. Nieco zawiódł Szymon Woźniak, który w Rzeszowie znalazł się w finale. W drugiej rundzie został sklasyfikowany na dziewiątej lokacie.