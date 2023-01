Nie ma już miejsca na błędy. To będzie dla niego kluczowy rok

Oczywiście już wtedy stało się jasne, że o powrocie na motocykl w 2022 Anders Thomsen może jedynie pomarzyć. Ucierpiała wówczas nie tylko jego ebut.pl Stal, która musiała korzystać z zastępstwa zawodnika, ale i on sam, ponieważ wypadł z najlepszej szóstki cyklu Grand Prix, gwarantującej utrzymanie. Na całe szczęście na wysokości zadania stanęli organizatorzy zmagań i Duńczyk po długim wyczekiwaniu otrzymał od nich stałą dziką kartę, za co jest niezwykle wdzięczny.

Takie cele stawia sobie Anders Thomsen

- Jestem niesamowicie skoncentrowany na przyszłym roku. Otrzymałem od organizatorów dziką kartę, więc to może być moja ostatnia szansa na pokazanie, że zasługuję na starty wśród najlepszych. Zainwestuję w to wszystko co mam, żeby był to dla mnie znakomity sezon - powiedział bohater naszego tekstu na łamach fimspeedway.com.

Co do celów, reprezentant ebut.pl Stali na pewno marzy o sportowym pozostaniu w elicie. Poza tym jak każdy z jego konkurentów 27-latek planuje parę razy "namieszać" w pojedynczych rundach. - To uczucie, kiedy stajesz na najwyższym stopniu podium jest po prostu nie do opisania. Marzyłem o tym odkąd byłem małym dzieckiem. Mam nadzieję, że niebawem dojdzie do powtórki z rozrywki, ponieważ to fantastyczne uczucie, które sprawia, że człowiek chce więcej i więcej i jest głodny dalszej jazdy - zakończył.