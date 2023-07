Nie ma chętnych do wywrócenia transferowego stolika [FELIETON]

Betard Sparta Wrocław. Lider już postanowił, że odpuszcza Piotra Pawlickiego. Od rozmów z Wiktorem Przyjemskim też odstąpiono, bo nie chciał 3-letniej umowy. Może strony jeszcze do siebie wrócą, bo na żużlowym rynku nigdy nic nie wiadomo, ale na razie Sparta pracuje nad tym, by w składzie na 2024 mieć Jakuba Krawczyka, juniora Arged Malesy Ostrów. Na wymianę może pójść Francis Gusts.

Jedna zmiana w Motorze, w Stali góra dwie

Platinum Motor Lublin. W tej chwili kibice zadają sobie pytanie: odejdzie Jarosław Hampel czy Frederik Lindgren. Z przyczyn ekonomicznych (żaden budżet nie jest z gumy), to może być Szwed. Reszta ma zostać. Klub z pomocą Bartosza Zmarzlika pracuje nad transferem Przyjemskiego.

Ebut.pl Stal Gorzów. Niektórzy twierdzą, że Stal ma już Jakuba Miśkowiaka (na U24) i Przyjemskiego (junior), ale naszym zdaniem to nic pewnego, ani przesądzonego. Zwłaszcza że Wiktor czeka na to, co stanie się z jego Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Jeśli ta jakimś cudem awansuje, to on tam zostanie. Niemniej Stal szuka zawodników na pozycje U24 i juniora.

Włókniarz przygląda się Duńczykom, Apator poluje na Doyle'a

Tauron Włókniarz Częstochowa. Tam wielkich zmian nie będzie. Chyba że ucieknie Miśkowiak. Klub wziął pod lupę innych U24: Jonasa Seiferta-Salka i Madsa Hansena. Niewykluczone, że ofertę dostał Mateusz Cierniak z Motoru, ale to będzie trudne do przeskoczenia.

For Nature Solutions Apator Toruń. Klub planuje wymienić Pawła Przedpełskiego na Jasona Doyle’a. Być może zamieni też Wiktora Lamparta na kogoś z duetu: Seifert-Salk, Hansen. I to by było na tyle.

GKM, jak co roku, ma ambitne plany

Fogo Unia Leszno. Trwają rozmowy z Pawlickim, który miałby wskoczyć na miejsce Bartosza Smektały lub Chrisa Holdera. Jak nie wyjdzie z Pawlickim, to może pojawić się inna opcja, ale na razie w tym temacie cisza.

ZOOleszcz GKM Grudziądz. Tu jest dużo znaków zapytania. Chcą zatrzymać Maxa Fricke, a Wadim Tarasienko ma ważny kontrakt. Podobnie, jak Frederik Jakobsen, ale on nie może być pewny pozostania. GKM, jak co roku, chce zmienić wiele (na liście życzeń Andrzej Lebiediew i Doyle). Jak się nie uda, to zostaną Kacper Pludra i Gleb Czugunow.

Cellfast Wilków Krosno nie uwzględniamy, bo tylko cud ich może uratować przed spadkiem.

Jakub Krawczyk /

Jonas Seifert-Salk. /

Jakub Miśkowiak /