Nie jest tam mile widziany. Zrobią mu niespodziankę?

Jason Doyle w listopadzie był bohaterem jednego z najbardziej kontrowersyjnych transferów ostatnich kilku lat w polskim żużlu . Australijczyk dogadany wcześniej w Lesznie, nagle postanowił zmienić decyzję i po awansie Cellfast Wilków zdecydował się na przenosiny do Krosna. Rozwścieczyło to nie tylko zarząd Fogo Unii, ale i kibiców. Nie spodziewali się oni czegoś takiego po zawodniku, który nie tak dawno deklarował, że w województwie Wielkopolskim znalazł swój drugi dom.

- Kibice myślą, że chodzi nam tylko o pieniądze, ale jeśli nie masz płacone na czas, jeśli cały sezon upominasz się o swoje pieniądze i tracisz na to energię, nie jest to fair. Mam nadzieję, że nie będę miał już takich problemów i skoncentruję się wyłącznie na ściganiu. Wiem, że kibice z Leszna czują złość po moim odejściu z Unii, ale nie wiedzą, jaka kryje się za tym prawda - tłumaczył się 37-latek w programie dokumentalnym "Czarny Charakter: Wilczy apetyt", wyprodukowanym w zeszłym tygodniu przez Canal+.

Osoby tworzące kalendarz PGE Ekstraligi postanowiły zimą podkręcić dodatkowo atmosferę i już w pierwszej kolejce zaplanowali starcie byłego z obecnym zespołem Jasona Doyle’a. Australijczyk z nową ekipą do Leszna zawita w najbliższą niedzielę, a według naszych informacji fani szykują dla niego coś specjalnego. Fani liczą na to, iż potencjalna specjalna oprawa zdekoncentruje zawodnika. Może być też jednak tak, że 37-latek zmotywuje się jak nigdy wcześniej i wzniesie się na wyżyny swoich możliwości. Jeżeli ze znakomitej strony poza tym doświadczonym żużlowcem pokaże się chociażby drugi z liderów gości - Andrzej Lebiediew, to czeka nas naprawdę wyborny pojedynek.