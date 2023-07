Nie jest im potrzebny. Nastąpi zwrot akcji?

Nie brakuje głosów, że Lampart po tym sezonie powinien zejść do I ligi. Raczej to się nie wydarzyło, bo żużlowiec ma dopiero 22 lata, a na giełdzie jest deficyt zawodników U24 . Na pewno w Toruniu pozostaną krajowi seniorzy: Patryk Dudek i Emil Sajfutdinow (startuje z polską licencją). Limit Polaków wypełniają, zatem Apator w każdej chwili może zastąpić Lamparta Madsem Hansenem lub Jonasem Seifertem-Salkiem. Kolejność Duńczyków nie jest przypadkowa. Obecny zawodnik Zdunek Wybrzeża jest po prostu wyżej na liście życzeń i mocno działacze namawiają go na transfer.

Hansen ma wiele ofert z PGE Ekstraligi

Duńczycy z I ligi są w notesach wielu ekstraligowych klubów, jednak Hansen ma przewagę nad rodakiem w postaci bardzo dobrych startów. Widzą to prezesi i sztaby szkoleniowe, które wyżej go cenią i już teraz składają mu propozycje. Może liczyć na oferty z prawie wszystkich ośrodków. Być może nawet z Platinum Motoru, gdyby nie układały się negocjacje z Mateuszem Cierniakiem (w sezonie 2024 ma jeździć jako zawodnik U24).



Obecność w Apatorze Dudka i Sajfutdinowa powoduje, że torunianie nie muszą na siłę zatrzymywać Lamparta (nawet, jeśli odejdzie Paweł Przedpełski). 22-latek pasuje jednak do koncepcji tym, którzy chcą budować skład na trzech silnych obcokrajowcach. Żużlowiec o tym wie i w ostatnim czasie miał nawet sprawdzać możliwość powrotu do Lublina, choć akurat tam Polacy są w nadmiarze.