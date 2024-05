Nie gryzie się w język. Wyjawia brutalną prawdę o polskich zawodnikach

- Gdy słyszę, żeby zmienić tunera, bo kiepsko idzie, to załamuję ręce - wyznaje Jan Krzystyniak w rozmowie z Interia Sport. Znany ekspert nie gryzie się w język i odsłania braki wiedzy u polskich gwiazd. - Niejeden zawodnik nie potrafi przekazać, o co mu tak naprawdę chodzi - tłumaczy. Kibiców ma prawo cieszyć fakt, że powoli do formy wraca Maciej Janowski. W ubiegłą niedzielę awansował do cyklu Tauron SEC, a jeszcze niedawno miał poważne problemy sprzętowe. - Jego jazda była męczarnią - ocenia.