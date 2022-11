Nie dociera do niego, że wypadł z topu. Tyle żąda

Sezon 2022 Zagar spędził w Abramczyk Polonii i miał tam być pewniakiem, kimś kto poniżej 10 punktów na mecz nie zejdzie. Takie przewidywania zresztą nie wzięły się znikąd, bo przecież wieloletni uczestnik cyklu Grand Prix, zwycięzca kilku turniejów, na tym poziomie miał być gwiazdą. Tymczasem życie mocno go zweryfikowało. Zagar nie osiągnął nawet dwóch punktów na bieg, jeśli chodzi o średnią. Trudno się dziwić, że Jerzy Kanclerz już go nie chciał. I nie chcą go też inni.