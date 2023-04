Nie do wiary. Odwołali mu dziesiąte zawody w tym sezonie!

Max Dilger ma już na koncie dziesięć odwołanych imprez w tym roku. Przypomnijmy, że jest... 17 kwietnia! - Nie da się tego sezonu rozpocząć. Odwołanie nr 10. Dlaczego w tym roku tyle pada, do jasnej cholery? - pyta rozżalony w swoich mediach społecznościowych. Trudno się dziwić jego frustracji. Może zdarzyć się tak, że w przypadku przełożenia zawodów na dany termin, skoliduje mu to z innym występem. Z czegoś trzeba będzie zrezygnować. A co to oznacza? Mniejszy zarobek. Cała lawina złych rzeczy. Ale nie on jeden jest w takiej sytuacji. Narzeka też bardzo wielu innych żużlowców z różnych krajów.