Nie do wiary. 66-latek podpisał kontrakt w lidze szwedzkiej!

Przyzwyczailiśmy się do mówienia, że najstarszym aktualnie jeżdżącym żużlowcem jest Rune Holta, który w sierpniu 2024 skończy 51 lat. Powoli schodzi on ze sceny, ale jego karierę wciąż należy traktować jako zawodową. W Pardubicach jest jeszcze słynny rezerwowy ze Zlatej Prilby, czyli Jaroslav Petrak, starszy od Holty o pół roku. Po pierwsze jednak ten zawodnik po ostatnim turnieju w Czechach pożegnał się z kibicami (choć wcześniej już też to robił), a po drugie u niego nie ma mowy o zawodowstwie. On się żużlem od lat wyłącznie bawi.

W ice speedwayu jest wielu żużlowców powyżej 40. lub nawet 50. roku życia. W tej odmianie żużla jest to zupełnie normalne. Nie potrzeba tam aż takiej kondycji, intensywność startów jest dużo mniejsza, co sprzyja występom takich weteranów. Do niedawna regularnie ścigali się nawet 70-latkowie, a najstarszym zawodnikiem był niemal 80-letni Conny Fastesson, który w lutym 2022 odjechał ostatnie zawody w karierze. Jednak w klasycznym żużlu również są tacy, którzy zbliżają się do "siódemki z przodu".

66-latek z kontraktem w lidze szwedzkiej. To jest ewenement

Trzecioligowa szwedzka drużyna Vikingarna Orebro poinformowała, że kontrakt na sezon 2024 podpisał 66-letni Rumun, Marian Gheorghe. Zaszokowało to nawet miejscowych kibiców, którzy już syna tego zawodnika, Adriana. On od lat mieszka w Szwecji i jeździ w tamtejszej lidze. Teraz będzie mógł pojechać z synem w parze podczas meczu ligowego. Pozostaje pytanie, jak sami działacze podejdą do weterana i czy rzeczywiście zamierzają wystawiać go do zmagań ligowych.

Division 1 to w zasadzie rozgrywki dla amatorów i zawodników stawiających na żużlu pierwsze kroki. Próżno tam szukać jakichś większych, profesjonalnych nazwisk, stąd też możliwy był w ogóle angaż Mariana Gheorghe. W tej lidze są też inni starsi zawodnicy, zresztą Rumun jednego ma w swojej drużynie. To 46-letni Benny Johansson. On też jednak żużel traktuje wyłącznie jako zabawę. Kto wie, być może za kilka miesięcy Vikingarna pobije jakiś rekord, jeśli chodzi o średnią wieku zawodników w drużynie.

