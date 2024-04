"Nie dam się poniżać". Niemka wysłała jasny komunikat

- Najważniejsze, by nigdy nie dać się poniżać ze względu na płeć. To jest podstawa, by osiągnąć sukces w sporcie takim jak żużel. Kobiety skutecznie mogą rywalizować z mężczyznami i takie są fakty. Ludzie muszą to zrozumieć. Żużel to też sport, któremu trzeba się poświęcić. Żadne półśrodki nie wchodzą w grę - wspominała mieszkanka naszych zachodnich sąsiadów w rozmowie z Interią na początku marca. Kobieta liczyła też wtedy na progres w nadchodzącym sezonie.