Martin Vaculik na warunki w Moje Bermudy Stali zdecydowanie nie może narzekać. Od momentu jego powrotu do Gorzowa, co sezon otrzymuje on coraz lepszy kontrakt. Zaczęło się bowiem od 700 tysięcy za podpis, a teraz za podpisanie nowej umowy Słowak zainkasował około 1,2 miliona złotych. To jednak nie wszystko. W obliczu potencjalnego odejścia Bartosza Zmarzlika do Lublina, to właśnie on przejmie po nim status największej gwiazdy zespołu.