Nie dają im żadnych szans! Mecz o mistrzostwo już jest rozstrzygnięty?

Tauron Włókniarz Częstochowa - For Nature Solutions KS Apator Toruń

Kamil Hynek: Kiedy czternaście lat temu Mariusz Pudzianowski rozprawiał się w 44 sekundy z Marcinem Najmanem, były zawodnik i znany komentator mieszanych sportów walki - Łukasz Jurkowski krzyczał w komentarzu: "kłopoty, kłopoty Najmana". Dokładnie takie same odczucia miałem po ostatnim biegu starcia o brązowe medale w Toruniu. Ukochany klub samozwańczego króla polskich freak fightów jest teraz w podobnych tarapatach, co wtedy on sam, z tą różnicą, że żużlowcy Włókniarza mają ciągle szansę na odwrócenie losów tej rywalizacji.

Dziesięciopunktowa zaliczka jest naprawdę solidna, ale czuję w kościach, że częstochowianie pojadą najlepszy mecz w tym sezonie na własnym torze i podobnie jak Motor złoto, Włókniarz kolejny rok z rzędu stanie na trzecim stopniu podium.

Ekipa spod Jasnej Góry ma swoje bolączki, widać, że cierpi na torze i w parkingu, ale jakby forma poszczególnych zawodników nieznacznie rosła. Obudził się Miśkowiak. Madsen i Michelsen wychodzą ze sprzętem na prostą, a to duża baza, żeby dopaść podziurawionych jak ser szwajcarski torunian.

No, bo Kiedy Patryk Dudek jest w lesie z formą, Lambert na wyjazdach występuje jak mu zawieje, a juniorzy od wielu miesięcy boją się własnego cienia, to logiczne równanie nie pozostawia złudzeń, kto na sobotę szykuje więcej argumentów.

Typuję wynik: 51:39

Najlepiej punktujący zawodnik meczu: Emil Sajfutdinow

Jacek Frątczak: Uważam, że trochę nieszczęść mieli częstochowianie podczas meczu w Toruniu. Można było założyć, że minimalnie przegrają w Toruniu, ale zważyć należy, że słabo pojechała część ekipy toruńskiej. Postawiłem tezę, że częstochowianie czują się lepiej w Toruniu, niż Apator w Częstochowie. Wychodziło mi zatem wskazanie na Włókniarza. 10 punktów w meczach o medal to dużo. Bywa tak, że pojedyncze punkty decydują, a czasami nawet miejsce po rundzie zasadniczej. Uważam, że częstochowian stać na to, by wygrać 50:40. W tym przypadku in plus jest formacja juniorska. Juniorzy Apatora jadą kiepsko, a młodzieżowcy Włókniarza

Jakub Miśkowiak zrobił postęp. Kacper Woryna na swoim torze też powinien dołożyć punkty, choć jedzie poniżej swojego poziomu. Maks Drabik wyglądał (mimo niewielkiej liczby punktów) na sprzęcie Graversena szybciej niż do tej pory.

Typuję wynik: 50:40

Najlepiej punktujący zawodnik meczu: Leon Madsen

Betard Sparta Wrocław - Platinum Motor Lublin

Kamil Hynek: Gdybym był kibicem Motoru Lublin, w poniedziałek rzuciłbym pracodawcy na stół L4. Może wyjdę na okrutnika i złośliwca, bo podobno wiara czyni cuda, ale w niedzielę Sparcie nie pomoże nawet modlitwa i być może wracający na finałowy rewanż - Tai Woffinden. Ku rozpaczy sympatyków gospodarzy, lublinianie przejmą Stadion Olimpijski i urządzą sobie na nim mistrzowską fetę z racji obrony tytułu mistrzów Polski.

Dwanaście punktów z pierwszego spotkania, to dużo nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że podopieczni Darka Śledzia otarli się o magiczną czterdziestkę jadąc trójką zawodników. Za pewnik biorę także, iż Bartek Kowalski nie da już takiej plamy jak kilka dni temu.

Typuję wynik: 47:43

Najlepiej punktujący zawodnik meczu: Bartosz Zmarzlik

Jacek Frątczak: Jestem przekonany, że Tai Woffinden pojedzie w tym meczu, a jeśli będzie w stanie jechać, to zapunktuje na dobrym poziomie. Starty są jednak zbyt duże. Spartę stać na to, by wygrać mecz z Motorem, ale pod warunkiem, że pojadą w pełnym składzie. Lublin jest świetnie dysponowany i trzeba mieć kompletny zespół, by ich ograć. Z całą sympatią i szacunkiem do Kowalskiego, ale i on i Małkiewicz nie są w stanie przywrócić równowagi w stosunku do składu z Janowskim.

W Motorze każdy jest zdrowy i w bardzo dobrej formie. Sparta będzie mieć problem ze zwycięstwem, a odrobienie strat z dwumeczu na dzień dzisiejszy graniczyłoby z cudem.

Patrząc na jazdę poszczególnych zawodników, co pokazał mecz rundy zasadniczej, to zawodnicy lubelscy świetnie się czują we Wrocławiu. Bartek Zmarzlik i Fredrik Lindgren lubią takie tory. Holder w pucharze świata pokazał, że tor we Wrocławiu to miejsce, w którym potrafi regularnie wygrywać wyścigi. Mógłbym tak wymieniać. Cały skład się świetnie czuje.

Typuję wynik: 45:45

Najlepiej punktujący zawodnik meczu: Daniel Bewley.

