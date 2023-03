Nie chcieli jeździć za grosze. Teraz zarobią grubą kasę

Czy ten balonik kiedyś pęknie?

Skoro kilka lat temu w Polsce zarabiano więcej niż w pozostałych ligach, to co można powiedzieć o tym teraz? Stawki za podpis i punkty wzrosły do niebotycznych sum. - Jak wybuchła pandemia, kluby na początku renegocjowały kontrakty z zawodnikami. Był to 2020 rok. Żużel miał wreszcie wrócić na normalne tory, czyli do normalnych stawek. Po tym jednorazowym epizodzie widzimy, że kwoty są jeszcze wyższe. W tym roku doszło do rekordowego transferu Bartka Zmarzlika. Jego na pewno nigdy nie będę potępiał. Chłopak ma swoje pięć minut, jemu się należy. Jak ktoś w danej dyscyplinie robi wynik i ogląda go cały świat, to takie pieniądze się należą - komentuje nasz rozmówca.



- Uważam, że inni zawodnicy otrzymują nieadekwatne wynagrodzenie do osiąganych wyników. Najczęściej płaci się za nazwisko, a nie za klasę. Wystarczy dobrze się nazywać, w przeszłości zrobić wynik i pokłosie tego wyniku ciągnie się tego zawodnika do końca kariery. Przecież wiemy, za jakie pieniądze żużlowe gwiazdy podpisują swoje kontrakty. Już kilka lat temu miał być kres windowania cen. Kluby miały mieć problem z pozyskaniem pieniędzy, były różne formy zdobywania tej kasy. Aby klub mógł istnieć, dochodziło wręcz do szantaży. Władze miasta słyszały, że jeżeli ośrodek nie otrzyma danej kwoty, to dojdzie do likwidacji sekcji żużlowej - dodaje.