Nie chciał jeździć na pełen gaz. Właśnie zaliczył groźny upadek

I oczywiście nikt nie oczekuje od młodych zawodników jakiejś wzorowej sylwetki. To przychodzi z czasem. Ale należy się zastanowić, czy przypadkiem egzaminy na licencję nie powinny być bardziej restrykcyjne. - Niektórych chłopaków to aż żal, bo widać jak się męczą. Może oni po prostu realizują marzenia rodziców? Pasji tam za bardzo nie widać - pisał jeden z kibiców po ostatnich rundach DMPJ.

Kolejny argument za zagranicznym juniorem

- Osobiście uważam, że jeśli chłopak powiedzmy do tych 18 lat nie zrobi widocznych postępów, trzeba powiedzieć mu wprost, że to nie jest sport dla niego. Na tyle młody człowiek jest w stanie jeszcze wszystko w życiu osiągnąć. Ktoś jednak musi mi to powiedzieć - to z kolei opinia jednego z fanów Polonii Piła.