Nie chce do Ekstraligi za wszelką cenę. Tam też rozbije bank

Falubaz po awansie ma zatrzymać Przemysława Pawlickiego i Krzysztofa Buczkowskiego. Z wypożyczenia wróci Jan Kvech (U24). W ymieniony niemal na pewno zostanie Rohan Tungate, to samo może czekać Jensena, który ma ważny kontrakt na sezon 2024, ale w Zielonej Górze jeszcze nie podjęli decyzji, czy chcą postawić na niego w najlepszej lidze świata. PGE Ekstraliga wydaje się naturalnym kierunkiem dla Duńczyka, który drugi rok z rzędu należy do czołowych zawodników na jej zapleczu.

PGE Ekstraliga czy 1. Liga Żużlowa. Na co zdecyduje się Jensen?

Po dwunastu spotkaniach I ligi Jensen legitymuje się piątą średnią w całej lidze (2,254). Czy zdecyduje się na kolejny krok w swojej karierze? - Na razie trwa ten sezon, więc nie myślę o następnym. Póki co jestem w Falubazie w I lidze - powiedział nam niedawno Duńczyk. W kuluarach mówi się, że sam zawodnik nie jest jakoś przesadnie nastawiony na podjęcie wyzwania w elicie. Na zapleczu ma spokój, zdobywa 11-12 punktów w meczu, a PGE Ekstraliga to skok na głęboką wodę i być może 4-5 punkty na mecz.



Byli już zawodnicy bardzo mocni na torach pierwszoligowych, ale po przejściu do najwyższej klasy rozgrywkowej po prostu tracili skuteczność. Oczywiście nie uważamy, że w przypadku Jensena byłoby podobnie. Rok temu w turniejach SEC i GP (jechał z dziką kartą) pokazał, że jest w stanie wygrywać z najlepszymi. Jego przyszłość w dużym stopniu będzie zależała od decyzji działaczy Falubazu. Jeśli znajdą innych zawodników, to Jensen pewnie poszuka pracodawcy w I lidze.