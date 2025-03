Nie chcą "świętych krów". Przypomina, jak zachował się Tomasz Gollob

- Prezes Włókniarza powiedział: sprawdzam i wylało się na niego wiadro pomyj. Mnie się to nie podoba. Przepraszam za szczerość, ale to wina mediów, że takie rzeczy się dzieją. Zrobiliście z zawodników gwiazdy, którym wolno wszystko - mówi nam jeden z działaczy Ekstraligi, prosząc o anonimowość.

Prezes Włókniarza Częstochowa wezwał gwiazdy do pokazania faktur

Przypomnijmy, że prezes Krono-Plast Włókniarza po słabym sezonie wezwał trzech zawodników do pokazania faktur. Działacz chciał sprawdzić, czy pieniądze, które dał im na przygotowanie do sezonu, zostały faktycznie wydane na ten cel. Finalnie od każdego z żużlowców dostał jakiś zwrot, ale wizerunkowo na tym stracił. Był za to atakowany przez kibiców, pojawiło się wiele krytycznych publikacji. Reklama

I właśnie o to Ekstraliga Żużlowa ma teraz pretensje. Jej zdaniem Michał Świącik miał rację, a żużlowcy powinni się nauczyć, że pracodawcy należy się szacunek. Powinni zrozumieć, że kluby muszą wychodzić każdy grosz. Włókniarz obliczył, że przez słabą jazdę gwiazd stracił 3,5 miliona złotych. Nie było awansu do play-off, więc sponsorzy nie musieli przelewać części zapisanych w umowie pieniędzy.

Były wiceprezes Stali mówi wprost. Robili to tylko Gollob i Zmarzlik

Spółka zarządzająca rozgrywkami jest za tym, żeby nie robić afery z tego, że zawodnicy są rozliczani z milionowych kontraktów. Nie chce, żeby traktowano ich jak "święte krowy". Z tym zgadza się były wiceprezes Stali Gorzów Przemysław Buszkiewicz i opowiada nam, że gdyby dać zawodnikom na przygotowanie do sezonu tyle, ile faktycznie wydają, to nagle tzw. kwoty za podpisy mogłyby stopnieć do 450 tysięcy złotych.

Buszkiewicz mówi, że kiedy był w Stali, to tylko dwóch zawodników realnie nie oszczędzało na sprzęcie i faktycznie wydawało duże pieniądze na silniki i remonty. Padają nazwiska Tomasza Golloba i Bartosza Zmarzlika. - Pozostali kupowali góra jeden silnik, ale przeważnie jeździli na starych, które remontowali i modlili się, żeby wytrzymały do końca sezonu - opowiada nam działacz. Reklama

Reklama AC Milan - Lazio 1-2.Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Gollobowi było wstyd, zachował się z klasą. Naśladowców jednak nie było

Działacz maluje przed nami obraz żużlowca, który z jednej strony tnie koszty, a z drugiej bezwzględnie egzekwuje wszystko to, co ma w umowie. Gwiazdy Stali, z którymi miał do czynienia Buszkiewicz nie zgadzały się na obniżki po słabych meczach, ani na niższe stawki przy biegach przegranych 1:5. - Gollob był jednym, który potrafił się zachować z klasą - mówi nam Buszkiewicz.

Gollob po meczu, w którym pojechał słabo, przyszedł do klubu i oznajmił wprost, że on żadnej faktury, bo jest mu wstyd. - Nie na to się z wami umawiałem - przyznał Gollob, gdy inni nie odpuszczali ani złotówki.

Na co idą milionowe kontrakty w polskim żużlu

Gdyby wszyscy byli tacy, jak Gollob, to polskie kluby mogłyby spać spokojnie. Według rachub Buszkiewicza jeśli Stal wypłacała komuś milionowy kontrakt (chodzi o kwotę za podpis, która w regulaminie jest opisana, jako pieniądze za przygotowanie do sezonu), to najwyżej pół miliona szło na ten cel (wliczając koszty utrzymania dwóch mechaników), a reszta szła "na Barcelonę". - Czyli na wakacje, kupno domu czy samochodu - tłumaczy nam Buszkiewicz. Reklama

Łatwo policzyć, że przy milionie na przygotowanie i 10 tysiącach złotych za punkt zawodnik zarabiał rocznie na czysto 2-2,5 miliona złotych.

Tomasz Gollob na toruńskiej Motoarenie. / Przemysław Szyszka/SE / East News

Bartosz Zmarzlik / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński