Nie chcą słyszeć o Rosjanach. Powrót możliwy pod jednym warunkiem

Artiom Łaguta co jakiś czas zgłasza gotowość powrotu do Grand Prix. Wyraźnie daje do zrozumienia, że mógłby jechać nawet jako Polak. Emil Sajfutdinow w tej sprawie milczy, ale za niego mówią eksperci. Nawet były trener polskiej kadry Marek Cieślak przyznaje, że Rosjanie dodaliby pieprzu rywalizacji o złoto.