Nie było mocnych na Polaków. Ciężko to będzie powtórzyć

Polska kibicom światowego żużla kojarzy się nie tylko ze znakomitymi zawodnikami . Nasi działacze do perfekcji opanowali organizację spektakularnych imprez. Jedną z wizytówek jest bez wątpienia runda Grand Prix na PGE Narodowym w Warszawie. Zmagania podobnie jak w latach poprzednich, w sezonie 2023 zakończyły się olbrzymim sukcesem. Na trybunach zasiadło ponad czterdzieści tysięcy widzów. Fanom do pełni szczęścia brakowało tylko zwycięstwa kogoś z biało-czerwoną flagą na kewlarze. Poskromił ich jednak kapitalny w najważniejszej fazie zawodów Fredrik Lindgren.

To właśnie wyżej wspomniany Szwed bił się z Bartoszem Zmarzlikiem o tytuł indywidualnego mistrza świata. Losy złotego medalu rozstrzygnęły się dopiero w ostatnim turnieju w Toruniu. W znacznym stopniu przyczynili się do tego organizatorzy, którzy nie dopuścili wychowanka Stali Gorzów do zmagań w Vojens ze względu na nieregulaminowy kombinezon. 28-latek bardzo to przeżył, pojawiały się u niego różne myśli, ale udało mu się zmotywować w najważniejszym momencie i na Motoarenie odebrał kolejny krążek z najcenniejszego kruszcu.