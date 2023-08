Nie było czego zbierać. Marzenia o złocie muszą odłożyć na później

To właśnie Duńczyk jako jedyny nie może pluć sobie brodę w szeregach "biało-zielonych". Jego szesnaście "oczek" ostatecznie na nic się zdało, bo zawiedli pozostali reprezentanci gospodarzy. W zaledwie jednym biegu do mety dojechał Kacper Woryna, a Mikkel Michelsen pomimo że pojawiał się pod taśmą aż sześciokrotnie, ani razu nie cieszył się z indywidualnego zwycięstwa .

Goście przypieczętowali triumf przed gonitwami nominowanymi . Ekipa prowadzona przez duet Jacek Ziółkowski - Maciej Kuciapa oczywiście nie mogła odpuszczać, ponieważ czeka ją jeszcze rewanż. Powinien być on jednak formalnością, bo Tauron Włókniarz do odrobienia ma aż osiemnaście punktów.

Lublinianie dziś mogą poznać przyszłego rywala w walce o złoto, bowiem w Toruniu dojdzie do starcia For Nature Solutions Apatora z Betard Spartą Wrocław. Jeżeli żużlowcy ze stolicy Dolnego Śląska rozprawią się z gospodarzami podobnie jak lublinianie, to zapewnią sobie bilet do finału.