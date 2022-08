Nie będzie złota na jubileusz. To im podcięło skrzydła

Stal w dwumeczu z Apatorem musi liczyć na cud

Ciekawą rozmowę na temat szans Stali mieliśmy w Telewizji Gorzów. - Jeśli Stal zdobędzie w Toruniu 40 punktów, to jest w stanie odrobić to w rewanżu - zauważa były prezes klubu Ireneusz Maciej Zmora.

Rozsądek mówił, że Zmarzlik powinien odejść

Zasadniczo nad żużlowy Gorzów nadciągają czarne chmury. Zmora i Miłkowski. Po zapowiedzianym odejściu Zmarzlika do Motoru Lublin były prezes klubu stawia ważne pytanie. - Jak zbudować drużynę, która w przeciągu dwóch, trzech lat wróci do walki o medale - zastanawia się Zmora.

Po wymianie Zmarzlika na Oskara Fajfera już awans do play-off będzie sukcesem. - Bo z czwórką będzie kłopot - przekonuje Miłkowski. - Od dwóch, trzech lat mówiłem, że Zmarzlik powinien odejść, bo Stal zaczynała przypominać Polonię Bydgoszcz, gdzie był Gollob i reszta. Im więcej było na Golloba, tym mniej na innych. W Stali może aż takich dysproporcji nie było, ale pojawiły się myśli, czy tych paru milionów nie zagospodarować inaczej. Rozsądek mówił, że Zmarzlik powinien odejść, ale gdy to się stało, to serce się krajało.

Miłkowski dokonał obliczeń na bazie wyników tego sezonu i wyszło mu na to, że gdyby już teraz Fajfer jeździł za Zmarzlika, to Stal zdobyłaby 10, może 11 punktów. A przecież za rok rywale będą mocniejsi. - Póki jest możliwość, to stawałbym na miejscu Stali na rzęsach, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której będziemy walczyć z GKM-em o szóste miejsce - stwierdza Miłkowski.