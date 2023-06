Nie będzie transferowej rewolucji? Prezes zabrał głos

Karuzela transferowa zaczyna się na dobre rozkręcać w polskich ligach żużlowych. Włodarze Włókniarza Częstochowa są już po pierwszych rozmowach kontraktowych, a kibice spod Jasnej Góry nie powinni spodziewać się kadrowej rewolucji. Skład na przyszły sezon pozostanie raczej niezmieniony. Odnośnie kontraktów - Michał Świącik ma zastrzeżenia do niektórych aspektów prekontraktów.

- Jestem po wstępnych rozmowach z zawodnikami i kształtowaniu zespołu. Karuzela się dopiero teraz rozpoczyna. Są przepisy, które dają komfort zawodnikom i klubom, ale też otwierają furtki do pewnych rzeczy, przy których należy postawić znak zapytania. Myślałem, że jak zawodnik u nas jeździ, a dogada się z innym klubem, to my będziemy o tym wiedzieli, a nie, że dowiemy się w listopadzie, że miał prekontrakt podpisany z danym klubem. Chciałbym to wiedzieć przed fazą play-off, żeby uniknąć pseudorozmów. Prekontrakty powinny być ujawniane. Byłbym zadowolony, gdyby Włókniarz wyglądał tak samo w przyszłym roku, jak teraz. Juniorzy byliby bardziej doświadczeni, a to spory handicap. Mamy utalentowanych chłopców, ale pierwszy rok w ekstralidze jest trudny - mówił Michał Świącik w Magazynie PGE Ekstraligi emitowanym na antenie Eleven Sports.

Na ten moment wydaje się, że najbardziej w szeregach Lecha Kędziory zawodzi Jakub Miśkowiak. Reprezentant Włókniarza nie przypomina tego zawodnika, którym był choćby przed sezonem. Prezes Świącik jest przekonany, że problem stanowią silniki.

Nie wiem, czy Kuba Miśkowiak zawodzi. On potrafi okiełznać silniki i jeździć na żużlu. Historia pokazuje, że początek sezonu jest trudny, a w najważniejszych meczach potrafi się dogadać ze sprzętem. Proszę pamiętać, że to już nie junior, a pozycja U-24. Wierzę, że z Wrocławiem pojedzie dobrze ~ powiedział Michał Świącik

Zgłaszali uwagi do toru

Tor w Toruniu podczas spotkania Apatora z Włókniarzem rozsypywał się. Problem z pokonywaniem łuków mieli nie tylko juniorzy, ale także takie tuzy, jak choćby Robert Lambert. Czy tor był regulaminowy?

- Są odpowiednie osoby, które potrafią to ocenić. Trener Kędziora zgłaszał miejsca, w których tor się odkleja już przed meczem. Były one poprawiane zgodnie ze sztuką. Później tor zaczął się rozwalać. Nie zgodzę się, że brak umiejętności Halkiewicza zdecydował o upadku, bo Robert Lambert też upadł w tym samym miejscu. Wierzę, że takie przygotowanie nawierzchni nie było specjalne. Czasem tak jest, że chce się zrobić tor pod swoich, a nie zawsze wyjdzie tak, jak się chce, by wyszło. Należy pamiętać, że mamy przed sobą play-off, jest kilka spotkań i nie potrzeba nam kontuzji. Nie było ścigania ani mijanek, a upadków trochę widzieliśmy - powiedział Michał Świącik.

Pomimo rozwalającego się toru i miernego widowiska, częstochowianie są zadowoleni z przebiegu spotkania. Nic dziwnego, bo zwycięstwo wyszarpali w ostatnim biegu.

- Jak po każdym takim meczu, jestem zadowolony na 10 w skali do 10. Były myśli, jak przegrywaliśmy, byśmy wzięli tylko bonus i pojechali do domu. Żużel jest przewrotny. Nie ukrywam, że to, co się działo w parku maszyn, nerwy które były spowodowane upadkami i niebezpiecznym torem pomogły nam się zmobilizować, zebrać do kupy i powalczyć o zwycięstwo - zakończył Świącik.

Michał Świącik - prezes Tauron Włókniarza Częstochowa / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

