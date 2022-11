Nie będzie oglądał mundialu. Mówi, że to pseudoimpreza

Jesteśmy już w fazie mundialu, a gdyby tak zapytać społeczeństwo na ulicy, to niewiele osób wiedziałoby, że ta impreza się zaczyna. Mamy sytuację przedziwną, której do tej pory nie przerabialiśmy w piłce nożnej. Okres transferowy w żużlu się skończył, zaczynają się mistrzostwa świata, a za miesiąc święta. W związku z tym o speedway’u będzie coraz mniej.

Tak Katar manipuluje liczbami

Przez najbliższe tygodnie obejrzę tylko mecze reprezentacji Polski, ale nic poza tym. Im więcej czytam faktów i kulis dotyczących tej imprezy, na czele z budowaniem stadionów, tym mam coraz większy odruch wymiotny. Śmierć na budowie poniosło przecież kilkanaście tysięcy osób. I to nie są wszyscy, bo gdy ktoś na przykład zmarł z powodu zatrzymania akcji serca, czy ze względu na udar mając przy tym 25-30 lat, to się okazuje, że taki zgon nie jest w Katarze traktowany jako wynik przepracowania. Jako powód wpisuje się wtedy przyczynę naturalną. To mówi samo za siebie...

W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której elity się bawią, a ludzie z biednych krajów muszą umierać, by panowie mogli świętować. Ja na taki świat zdecydowanie się nie zgadzam. To wszystko jest po prostu wstrząsające i powinno dawać do myślenia. Nie wspominam już nawet o korupcji i tych wielu śledztwach, które toczą się względem działaczy FIFA. Mojej zgody na taką imprezę nigdy, ale to przenigdy nie będzie.