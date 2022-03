Nie będzie Grand Prix w Gorzowie? Stal ma kłopot

Rok temu gorzowski samorząd pochwalił się kupnem praw do Grand Prix na lata 2022-2025. Transakcja miała kosztować ponad 10 milionów, z czego 2 miliony 363 tysiące miało być przelane na konto promotora cyklu w pierwszym roku. Kontrakt z Discovery Events dotąd nie został podpisany. Czy w ogóle będzie? Jeśli tak, to raczej już nie z miastem Gorzów.

Stal Gorzów musiałaby dołożyć ponad milion, żeby zrobić Grand Prix

Miasto Gorzów tnie inwestycje w związku z inflacją i niespodziewanymi wydatkami na pomoc dla Ukraińcow. Dlatego wymyślono, że zamiast płacić 2,363 miliona na GP, lepiej dać 1,5 miliona Moje Bermudy Stali Gorzów, bo to właśnie ten klub miał być beneficjentem zakupu praw.

Reklama

Jeśli Stal chciałaby zrobić turniej, to musiała dołożyć z klubowej kasy 863 tysiące na sam zakup praw i dołożyć jeszcze około 300 tysięcy na organizację turnieju. To dużo, bardzo dużo. Zwłaszcza dla klubu, który ma ogromne wydatki. Tylko 5 milionów z VAT-em trzeba wyłożyć na kontrakt mistrza świata Bartosza Zmarzlika.

Trudno powiedzieć, czy Stal zdecyduje się na tak ryzykowny ruch i przy bardzo napiętym budżecie de facto zainwestuje ponad milion w Grand Prix. Zwłaszcza że przy konieczności zapłaty 2,363 miliona złotych za prawa praktycznie nie ma szans, żeby na tym zarobić. Przychód z takiej imprezy to w najlepszym razie około 2 milionów. Łatwo policzyć, że bez zmiany stawki na o wiele mniejszą żadnych zysków nie będzie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Jak oni mogą popierać Rosjan? INTERIA.TV

Renegocjacja kontraktu z Discovery jedyną szansą dla Stali

Być może Stal, jak już dostanie te 1,5 miliona złotych od miasta, zdecyduje się na rozmowę z Discovery o nowym kontrakcie na tę kwotę. To miało sens. Inna sprawa, że przy 1,5 miliona Discovery łatwo znajdzie innych kontrahentów. Dla takiej Częstochowy czy Lublina turniej za takie pieniądze to byłoby coś.

Niemniej dla Stali tylko maksymalnie niska stawka ma sens. Jeśli miasto definitywnie ogłosi wycofanie się z zakupu praw do Grand Prix i da klubowi te 1,5 miliona, to będzie można powiedzieć, że w porównaniu do ubiegłego roku klub dostał z miasta mniej o 740 tysięcy złotych. Rok temu dotacja wyniosła 3,540 miliona złotych, teraz będzie 2,8, bo 1,3 już klub dostał.