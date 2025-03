Nie będzie głośnych transferów. Polski klub stanowczo zaprzecza

Prezes Speedway Kraków mówi o celach na debiutancki sezon

- Awans do play-off? To marzenie, a zarazem cel. Nie chcemy, aby był to tylko sezon do objechania. Chcemy pokazać się kibicom szczególnie na naszym domowym torze. Jeśli nie będzie wyników, to nie będzie też kibiców. To normalne i już to w Krakowie kiedyś przerabialiśmy - zauważa prezes Mikołaj Frankiewicz.