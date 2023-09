Nie będzie fety w Lublinie. Kibice są wściekli. „To absurd”

Motor najlepszą drużyną play-off PGE Ekstraligi

W zasadzie to Motor jest najlepszą drużyną play-off, bo gdyby zrobić małą tabelkę po wszystkich rozegranych w tej fazie meczach, to wyglądałaby ona tak:

O kolejności rozgrywania spotkań w finale decyduje jednak tabela rundy zasadniczej, a Sparta wygrała tę część rozgrywek z 2 punktami przewagi nad Motorem. "Koziołki" były co prawda lepsze w dwumeczu (u siebie przegrały 44:46, ale we Wrocławiu wygrały 49:41), ale przegrały o jeden mecz więcej od Sparty w całym sezonie i to zdecydowało.

Ekstraliga wyjaśnia. Wszyscy wiedzieli

Ekstraliga Żużlowa wyjaśnia, że zasady są jasne dla wszystkich i każda z drużyn przed sezonem wiedziała, jak to wygląda. A ułożono to tak, nie inaczej, żeby jednak runda zasadnicza miała znaczenie, żeby kibice nie mówili, że w tej fazie jedzie się o nic.

Motor już na tym skorzystał. Teraz pora na Spartę

Jedno jest pewne. Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z przewidywaniami i Motor rozbije Spartę w finale, to lubelskich kibiców czeka długa noc. Mecz rewanżowy startuje 24 września o 19.15. Jeśli zakończy się o 21.00, a zawodnicy szybko i sprawnie zapakują się do swoich busów po ceremonii, to około 4 nad ranem powinni być w Lublinie. A może po prostu klub będzie musiał zrobić specjalną fetę. W tych okolicznościach to byłoby najlepsze rozwiązanie.