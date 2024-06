Nici z wielkiego transferu! Wszystko przez jedno wydarzenie

To było prawdziwe wejście smoka. Kai Huckenbeck miał być outsiderem w cyklu Speedway Grand Prix, a tymczasem zachwycał swoją jazdą. Podczas pierwszych dwóch rund GP Niemiec meldował się w półfinale. W Chorwacji zakończył zmagania na szóstym miejscu, a w Warszawie na ósmym, a to wszystko przez fakt, że upadł w półfinałowym biegu po ataku Jasona Doyle'a i nie wyjechał do powtórki wyścigu.