Nici z transferowego hitu. To byłby strzał w kolano

Ebut.pl Stal Gorzów przejrzała kontrakty swoich gwiazd (Martin Vaculik, Anders Thomsen, ale przede wszystkim Szymon Woźniak) i zrobiła przegląd rynku (prezes dzwonił do Macieja Janowskiego i Piotra Pawlickiego), po czym podjęła kluczowe decyzje odnośnie sezonu 2025.

Skoro nie można mieć Janowskiego czy Pawlickiego

A te decyzje są takie, że gwiazdy zostają i nie ma już tematu wymiany Woźniaka na innego zawodnika. Skoro nie można wziąć Janowskiego, czy Pawlickiego, to lepiej już trzymać Woźniaka. Inna sprawa, że taka wymiana sporo by klub kosztowała. Woźniak ma kontrakt na poziomie 2,5 miliona złotych, za Janowskiego, gdyby był wolny, trzeba by zapłacić 4 miliony.