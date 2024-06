Nici z sensacyjnego powrotu? Rosjanin sam strzelił sobie w stopę

W przypadku Czugunowa powrót do PGE Ekstraligi jest możliwy na dwa sposoby . Pierwszym oczywiście jest awans drużyny z Ostrowa, choć eksperci dużo większe szanse na zwycięstwo w Metalkas 2. Ekstralidze dają Abramczyk Polonii Bydgoszcz oraz INNPRO ROW-owi Rybnik. Drugi sposób? Świetna jazda i oferta na sezon 2025 np. od przyszłorocznego beniaminka. Nietrudno wyobrazić sobie wymianę Mateusza Szczepaniaka (Polonia) lub Grzegorza Walaska (ROW) na właśnie Czugunowa . Mecz z #OrzechowaOsada PSŻ-em uwidocznił braki zarówno ostrowian, jak i samego Czugunowa . Mariusz Staszewski wciąż nie może zbytnio liczyć na wsparcie Wiktora Jasińskiego, to nie był też dzień Sebastiana Szostaka i Frederika Jakobsena. W dodatku słabszy niż zazwyczaj okazał się Czugunow, który tym razem nie pomógł zespołowi. Pamiętamy niedawny koncertowy wynik Rosjanina w ciężkim dla Arged Malesy spotkaniu z Texom Stalą, kiedy 25-latek zdobył 16 punktów. Teraz wygrał tylko jeden z pięciu wyścigów .

Przed rozpoczęciem meczu były żużlowiec m.in. Betard Sparty Wrocław i ZOOLeszcz GKM-u Grudziądz miał szóstą średnią w całej lidze (drugą wśród Polaków za Krzysztofem Buczkowskim. To tylko pokazuje to, że jeśli ekstraligowcy będą przeszukiwać rynek pierwszoligowy w poszukiwaniu Polaków, to Czugunow może być jedną z opcji. Takie występy jednak oddalają go od jazdy z najlepszymi i podobnych wpadek w kolejnych meczach Rosjanin po prostu musi unikać.