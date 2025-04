Nici z kolejnego transferu. Coraz trudniejsza sytuacja polskiego klubu

Unia Tarnów straciła jedną z ostatnich opcji na rynku

Zasadniczo być może tak by było, jednak Pieszczkowi oferta z Gdańska spadła niczym z nieba. Po pierwsze ma teraz klub na miejscu, u siebie. To duży komfort, bo przecież jeżdżąc do Tarnowa musiałby przemierzyć całą Polskę. W ostatnim czasie już to przerabiał, kiedy startował w barwach Stali Rzeszów. Takie podróże na dłuższą metę są dalekie od komfortowych.