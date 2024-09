Nici z hitu transferowego, znamy szczegóły. To nie jedyna saga z mistrzem Polski

Z zapowiadanego przez Janowskiego hitu transferowego nic nie wyszło, bo Spartanie i Janowski ogłosili już osiągnięcie kompromisu, a wychowanek Sparty pozostanie w zespole na sezon 2025. To jednak nie wszystko, bo - jak wynika z naszych informacji - strony ustaliły, iż Janowski może pozostać w zespole Sparty także na sezon 2026. Jeśli Janowski uzyska średnią biegową zbliżoną do poziomu 2 pkt/bieg w przyszłym roku, otrzyma przedłużenie kontraktu na sezon 2026, a także sporą stawkę przewidzianą kontraktem, która ma mu dać wynagrodzenie jeszcze wyższe, niż w bieżącym roku ( mówi się o 1,2 mln za podpis pod kontraktem oraz 12 tysięcy za każdy zdobyty punkt ).

Żużel. Kontrakt Janowskiego do tej pory był niższy

Żużel. Możliwa dzika karta dla Macieja Janowskiego na cykl Grand Prix

- Po pierwsze, to Maciek Janowski nigdy nie powinien wypaść z Grand Prix. To jeden z ośmiu najlepszych zawodników na świecie. Ta decyzja o braku dzikiej karty dla niego mnie zdziwiła, choć to mało powiedziane. Na pewno swoim ostatnim występem w GP dał do myślenia promotorom. Ma swoje kłopoty w tym roku, ale GP i mistrzostwa Polski wychodzą mu po myśli, choć jeszcze nie zawsze jest powtarzalny. Te sukcesy tak czy siak musiały zostać odnotowane - mówi nam Rafał Dobrucki, trener żużlowej reprezentacji Polski.