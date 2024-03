Nici z hitowego transferu. Przestali wierzyć, że 3-krotny mistrza świata da się skusić

Apator Toruń odpuszcza transfer Taia Woffindena. Tak można by pomyśleć, patrząc na ostatnie ruchy klubu na giełdzie. Już czterech z pięciu seniorów, którzy teraz są w składzie Apatora, ma też ważne kontrakty na sezon 2025. A ten piąty, czyli Paweł Przedpełski też nie jest bez szans na pozostanie w drużynie. Menadżer Piotr Baron chce go zatrzymać i będzie prosił zarząd o podjęcie rozmów. Jeśli działacze posłuchają, to już nie będzie miejsca dla Woffindena.