Nici z historycznego złota. Zabrakło jednego punktu

Czy mogło być lepsze miejsce do świętowania sukcesu niż Pardubice? Patrząc na to co obecnie dzieje się w Czechach, zdecydowanie nie! Piątkowy turniej Tauron SEC otworzył bowiem żużlowy karnawał u naszych południowych sąsiadów. W sobotę powalczą młodzieżowcy, a niedziela to wisienka na torcie i legendarne zawody o Zlatą Prilbę. Pomimo natłoku ciekawych wydarzeń, walka o prym na Starym Kontynencie sprowadziła na trybuny okazałą liczbę widzów.