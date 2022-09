Nic dwa razy się nie zdarza. Na awans jeszcze muszą poczekać

Po pogromie w Zielonej Górze nikt w Bydgoszczy nie wierzył w odpadnięcie swoich ulubieńców bez walki. Historia zresztą pokazała już, że kto jak kto ale Polonia nigdy się nie poddaje. To właśnie ona niecałe trzy lata temu odrobiła aż 28 punktów straty w starciu ze SpecHouse PSŻ-em i sensacyjnie wywalczyła awans do eWinner 1. Ligi.

To jednak nie on popadł najbardziej zagorzałym kibicom Abramczyk Polonii. Znów z roli lidera nie wywiązał się chociażby Matej Zagar, a na początku totalnie nie mógł odnaleźć się Kenneth Bjerre. Duńczyk oglądał na przykład plecy niełapiącego się do składu Fogo Unii Leszno Maksyma Borowiaka, co tak uznanemu zawodnikowi nie powinno zdarzać się na domowym obiekcie.