Niby kabaret, ale nam wcale nie jest do śmiechu

Kabaret Neonówka w jednym ze swoich hitów parodiował rzeczywistość i podczas dialogu dwóch kolegów jeden drugiego zaprosił na imprezę do Darka. Darka pseudonim "Śliski". Problem w tym, że sam "Śliski" o niczym nie wiedział i najpierw należało go poinformować. Podobnie widzę dzieje się w Falubazie. Najpierw zapowiedź o dżentelmeńskim słowie i powrocie Patryka Dudka do macierzystego po tym sezonie. Niedawno z kolei usłyszeliśmy o rzekomym przedłużeniu kariery przez Piotra Protasiewicza, gdyby klub z Zielonej Góry nie skompletował składu na, jak mniemam, Ekstraligę.

Już samo stwierdzenie o kłopotach ze skompletowaniem składu jest bardzo zaskakujące. Ciężko to zrozumieć, zwłaszcza że do tego klubu całkiem niedawno wszyscy garnęli, a dziś mówi się o potencjalnym braku chętnych. Nie mogę kompletnie tego zrozumieć. Tak samo ciężko zrozumieć deklarację włodarzy odnośnie Patryka Dudka oraz Piotra Protasiewicza, skoro sami zainteresowani o tym nie wiedzą. Jeden bez żadnych rozmów i dyskusji przedłuża kontrakt w Toruniu, a drugi w telewizji wprost dementuje słowa prezesa.

To istny kabaret, tylko szkoda że dzieje się on naprawdę, a nie jest wymyślony na podstawie scenariusza po to, by rozśmieszyć ludzi. I jak tu sponsorzy, kibice czy środowisko ma traktować Falubaz na poważnie?

