„Neymar” znowu w akcji, eksperci są bezlitośni. „To było karygodne”

Sędzia go nie wykluczył, ale część ekspertów mówi, że "Neymar" wrócił

Najpewniej arbiter wziął pod uwagę to, że w akcji brał też udział Martin Vaculik ze Stali i dopuścił Pawlickiego do powtórki. Część ekspertów nie miała jednak wątpliwości, dowodząc, że "żużlowy Neymar wrócił".

Krzystyniak tak mówi o upadku Pawlickiego

- Wracając do Piotra, gorsze jest coś innego - kontynuuje Krzystyniak. - Chodzi o to, jak on podszedł do tego trzynastego biegu. Gdy zaczęły się ważyć losy meczu, to pokazał, że nie jest odporny, że nie wytrzymuje presji i nie jest materiałem na lidera.