Nerwowość w Częstochowie? Bezsenna noc prezesa

Tutaj swąd niespodzianki czuć na odległość. Uważam, że nawet z Kacprem Woryną w składzie ten wynik może zakręcić się koło remisu. Stal po wysokim zwycięstwie nad GKM-em wysłała pod Jasną Górę sygnał: hola, hola, my się nikogo nie boimy. Tworzymy zgrany monolit, solidną drużynę i nie zawahamy się jej użyć.

Stal nie ma nic do stracenia. W Toruniu też nikt stawiał na nią złamanego grosza, a wyczarowała 43 punkty. Oskar Fajfer pokazuje, że ta PGE Ekstraliga, to nie jest dla niego próg nie do przeskoczenia.