Nerwowo w drużynie. Uderzył kolegę, dostał czerwoną kartkę

Gdy ciągniki oraz polewaczka zjechały do parkingu, zielonogórzanie dostosowali się do legendarnych słów Leszka Millera, przejęli inicjatywę w spotkaniu i pokonali przeciwników z Wielkopolski różnicą prawie dwudziestu punktów. Atmosfera wśród podopiecznych Mariusza Staszewskiego błyskawicznie posypała się niczym domek z kart. Idealnym dowodem na to była skandaliczna postawa Grzegorza Walaska. Doświadczony żużlowiec zezłościł się na Jakuba Krawczyka po dwunastym wyścigu i postanowił uderzyć go w kask.