Dawid Rempała w rozmowie z polskizuzel.pl zdradził, że silniki robi dla niego Stanisław Burza, który podobnie, jak Jacek Rempała, wujek Dawid, był kiedyś zawodnikiem Unii Tarnów. Gorszym od Jacka, ale to jego silniki woli Dawid. I to pomimo tego, że wielu zawodników chwali Jacka.

Dawid Rempała nie korzysta z silników wujka Jacka Rempały

- Jemu od początku zaufałem. Dużo zawodników używa jego sprzętu. Głównie z niższych lig - mówi Rempała o kulisach współpracy z Burzą, który poza robieniem silników jeździ, z całkiem niezłym skutkiem, na długim torze.

To właśnie silniki Burzy pomogły Rempale w minionym sezonie wyjść na prostą. - Po inwestycji w silniki zacząłem się pokazywać i robić wyniki. Wyszedł fajny występ w MMPPK w Częstochowie, gdzie jako Unia zdobyliśmy trzecie miejsce. Potem jeszcze dołożyłem dobry występ w Tarnowie. Wraz z nowym silnikiem poprawiły się nie tylko rezultaty, ale i chociażby sylwetka w trakcie jazdy - mówi Rempała.

W Falubazie Rempała dalej będzie korzystał z tego sprzętu, który mu pomógł. Będzie miał dwa silniki od Burzy, ale pojawią się też dwa od Flemminga Graversena, topowego tunera, który w 2017 roku zdobył tytuł mistrza świata z Jasonem Doylem.

Dawid Rempała liczy na pomoc Piotra Protasiewicza

Młody Rempała zdradza, że wiele obiecuje sobie po tym sezonie. Nie stanowi dla niego problemu to, że Falubaz spadł. Dla niego to nawet lepiej, że będzie startował w eWinner 1. Lidze, bo wciąż ma braki. Liczy też bardzo na pomoc Piotra Protasiewicza, legendy zespołu.

- Jazda w jednym klubie z takim zawodnikiem, to możliwość nauczenia się czegoś. Ja już byłem na treningu z panem Piotrem i on mi bardzo dużo podpowiadał. On ma ogrom wiedzy z żużla i cieszę się, że będę z niej korzystał - kwituje wychowanek Unii Tarnów.