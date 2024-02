Nazwisko zobowiązuje. To ostatni dzwonek dla młodej gwiazdki

Na taki talent czekano w Toruniu długie lata. Co ciekawe 19-latek noszący nazwisko gwiazdy futbolu nie jest wychowankiem KS Apatora, tylko BTŻ-u Bydgoszcz. Za Lewandowskim trzy lata startów w PGE Ekstralidze. Choć debiutancki sezon był dla niego bardzo udany, to kolejne były już dużo słabsze. Czysto analitycznie zaliczył regres. Nie zdobywa już nawet punktu na wyścig.

Miał być lekiem na całe zło. Będą chcieli się go pozbyć?

Formacja młodzieżowa od kilku dobrych lat jest bolączką klubu z Torunia. Angaż Lewandowskiego miał to zmienić. Wyszło na to, że było jeszcze gorzej, niż wcześniej. W pewnym momencie działacze chcieli się nawet go pozbyć. Wówczas gorącym tematem był Franciszek Majewski, który był rozchwytywany na rynku. Po zdolnego nastolatka związanego kontraktem w Rawiczu ustawiła się kolejka chętnych.