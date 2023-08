Nazwiska nie jadą. Tego sezonu już nie uratują?

Jak się popatrzy na skład Tauron Włókniarza Częstochowa, to nie ma się czego przyczepić. Są dwie duńskie gwiazdy: Leon Madsen, Mikkel Michelsen. Do tego dwóch utalentowanych Polaków: Kacper Woryna i Maksym Drabik. A na dokładkę jeden z lepszych zawodników U24 (Jakub Miśkowiak) i zdolni juniorzy. Nawet nie bardzo jest co wymieniać.

Dla Włókniarza ten sezon, to droga przez mękę

I skoro przez 5 miesięcy nie udało się tego zmienić, to teraz nie będzie nadzwyczajnego wystrzału formy. Ona nie przyjdzie znikąd. Bo przecież niepowodzenia siedzą żużlowcom Włokniarza w głowach, utrwala się w nich przekonanie, że w tym roku zwyczajnie im nie idzie, że to nie jest ich sezon.

Średnie zawodników Włókniarza poleciały w dół

To są znaczące spadki. A jeśli dodamy, że wzrost Madsena jest nieznaczny (z 2,275 na 2,341) i przypomnimy sobie, że rok temu Leonowi wszystko popsuł słaby play-off w jego wykonaniu, to mamy jasność, że tam szału nie będzie.

Półfinał z Motorem może być dla nich bolesny

Półfinałowe starcie z Platinum Motorem Lublin może być bolesne dla Włókniarza. W rundzie zasadniczej Motor wygrał 49:41 w Częstochowie i 54:36 u siebie. Mówienie, że play-off rządzi się swoimi prawami to nic innego, jak czary-mary i zaklinanie rzeczywistości. Włókniarz, o ile Motoru nie dopadnie już żaden pech, nie ma formy, która pozwoliłaby marzyć o wyrzuceniu wielkiego rywala za burtę. Z osłabioną Stalą Włokniarz po sześciu biegach przegrywał, a dopiero po dziewiątym wyszedł na prowadzenie. Jeśli Motor rozpocznie, jak Stal, od mocnego uderzenia, to już nie da sobie tego wyrwać.

Włókniarz już w tym roku prochu nie wymyśli. Może to, co jest starczy na brąz? W obecnej sytuacji to i tak będzie gigantyczny sukces. Potem ważny będzie zimowy reset. Zawodnicy muszą wyczyścić głowy, zapomnieć o tegorocznych potknięciach. Z dobrze naładowanymi akumulatorami, w tym samym zestawie personalnym mogą za rok nieźle namieszać. Choć wiemy, że zestaw nie będzie ten sam, bo Miśkowiak chce odejść do Stali, a jego miejsce ma zająć ktoś z dwójki: Bartłomiej Kowalski, Mads Hansen.