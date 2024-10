Nazwali zarząd kompromitacją. Kibice Stali napisali petycję do prezydenta

W ostatnich dniach niemal codziennie głośno jest o drużynie ebut.pl Stali Gorzów. Wiele decyzji władz klubu spotkało się z ostrą krytyką, szczególnie zwolnienie legendarnego szkoleniowca Stanisława Chomskiego oraz pożegnanie z żużlowcem Szymonem Woźniakiem. Konsekwencją tych czynów może być utrata kolejnego, cennego zawodnika, a to mogłoby nieść poważne konsekwencje dla wyniku drużyny. Kibice mają tego dosyć i postanowili działać, pisząc petycję do prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego, Jacka Wójcickiego. To kolejny cios dla zarządu, po którym może być trudno się podnieść.