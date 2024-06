Nawołują do powrotu Rosjan. Tak chcą skończyć dominację polskiego mistrza

Czy to czas na powrót Rosjan do Grand Prix?

To dlatego Zmarzlik zdominował rywali

- Zwróćmy uwagę na miesiąc czerwiec - mieliśmy Roland Garros, zacznie się Wimbledon, do tego piłkarskiej mistrzostwa Europy oraz zawody Grand Prix wraz z PGE Ekstraligą. Dla samego żużlowego kibica to za dużo. Podaję tylko ten przykład jako ciekawostkę. Wracając zaś do sedna myślę, że należałoby rozważyć zmniejszenie liczby turniejów w cyklu. Może sześć, osiem zawodów w najbardziej prestiżowych ośrodkach? Wtedy łatwiej byłoby o większe emocje. Mam wrażenie, że niektóre turnieje organizowane są na siłę w małych miastach. To wszystko trochę powszednieje - puentuje Jaźwiecki.