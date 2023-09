Nawet oni go nie powstrzymali. Te dane mówią same za siebie

Tak naprawdę Bartosz Zmarzlik swój czwarty triumf w cyklu Grand Prix powinien świętować już kilkanaście dni temu. W Vojens na przeszkodzie stanęli mu jednak działacze, którzy zorientowali się, że wyjechał on w kwalifikacjach w kevlarze nie zawierającym logotypu sponsora zmagań i wyrzucili go z przedostatniej tegorocznej rundy. Sytuację wykorzystał momentalnie Fredrik Lindgren. Szwed pojechał rewelacyjne zawody i zbliżył się do Polaka w klasyfikacji generalnej na zaledwie sześć "oczek".