Nawet on nie wytrzymał. Uderzył w kibiców

Marcin Nowak to na co dzień bardzo spokojny, przyjaźnie nastawiony do świata młody człowiek. Jednak nawet on nie wytrzymał po meczu Stali Rzeszów w Daugavpils. Kibice jego drużyny w obraźliwych często słowach skrytykowali postawę zawodników. Nowak odniósł się do nich w oświadczeniu.